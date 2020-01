Gabbiano su cavi elettrici, salvato

È finito contro i cavi della linea elettrica ed è rimasto incastrato, con le zampe ferite. Un gabbiano è stato soccorso dai vigili del fuoco a Pula. La richiesta di intervento è arrivata nel pomeriggio. Sul posto sono arrivati i tecnici Enel, una squadra di pompieri e gli uomini del Corpo forestale. L'erogazione elettrica è stata interrotta per qualche minuto per consentire il recupero del volatile. Il gabbiano è stato poi affidato agli agenti della forestale che lo hanno trasferito in una clinica veterinaria per essere curato. Tutte le fasi del salvataggio sono state seguite dalla sindaca di Pula, Carla Medau.