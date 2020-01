Cagliari: Cragno torna in campo dopo stop 5 mesi

Tutto esaurito alla Sardegna Arena per la partita di sabato 11 tra Cagliari e Milan. Un po' perché la squadra rossonera, a parte la classifica di quest'anno, è sempre considerata una big e ha tanti tifosi anche nell'Isola. A maggior ragione ora che c'è di nuovo anche Ibrahimovic. Ma lo stadio sarà pieno perché i supporter rossoblù non vedono il loro Cagliari da quasi un mese e non lo rivedranno prima di febbraio per colpa di un calendario che ha messo in fila quattro partite su cinque in trasferta. Con Cagliari-Milan unico 'isolotto' a cui aggrapparsi. I tifosi vogliono soprattutto capire dal vivo che cosa sta succedendo a Nainggolan e compagni fermi da tre partite a quota 29 punti, dopo che nelle loro orecchie era suonata e risuonata la musichetta della Champions.

Il Cagliari ritorna a casa prima di riprendere il tour nomade che lo porterà due volte a Milano con l'Inter (una in Coppa Italia) e a Brescia. Alla Sardegna Arena c'è un Milan sicuramente più forte di quello visto finora. E proprio la presenza di Ibra rende più complicata la speranza di riprendere il cammino interrotto da tre giornate consecutive senza punti. "In casa abbiamo sempre fatto bene - dice il tecnico Rolando Maran nella conferenza stampa della vigilia - può essere una buona occasione soprattutto per la spinta del nostro pubblico. C'è voglia di riscatto per cancellare questo alone che inevitabilmente si forma intorno a una squadra che perde tre volte di seguito. Ma non dimentichiamoci che chiuderemo comunque il girone di andata al sesto posto".

Il Cagliari non potrà più contare sui giocatori andati via in questo primo pezzo di calciomercato: ceduti - ma non hanno giocato mai o quasi mai - Aresti, Pinna e Deiola. Stanno fuori anche Ceppitelli e Mattiello, oltre al solito Pavoletti. Mentre nella lista dei convocati si rivede il nome di Cragno, dopo l'infortunio che lo bloccato per circa 5 mesi. "Sta con noi per 'onor di firma' - spiega l'allenatore - e per riassaporare lo spogliatoio. Cci sono ancora degli step da superare. Pronto per la Coppa? Vediamo, ci sono ancora diversi giorni". Maran dovrebbe rilanciare la formazione tipo anche grazie al ritorno di Pisacane dalla squalifica. A centrocampo quasi inevitabile conferma per il quartetto visto con la Juventus. Con il tecnico pronto a puntare ancora su Nandez. "Prima della sosta era affaticato perché non si e mai fermato, ora - chiarisce - lo vedo in crescita".