Villa imprenditrice incendiata a Pula

(ANSA) - CAGLIARI, 9 GEN - Un incendio di natura dolosa ha devastato durante la notte una villetta in località "Is Morus", a Santa Margherita di Pula.

Lo stabile è intestato ad un'imprenditrice di 58 anni.

Qualcuno intorno alle 19 si è introdotto nella villetta a due piani e dopo aver utilizzato probabilmente del liquido infiammabile, ha appiccato il rogo.

Il fuoco ha velocemente avvolto ogni cosa. Sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare diverse ore per domare le fiamme e mettere in sicurezza la villetta.

I danni sono ingenti e non sono stati ancora quantificati. I carabinieri della Compagnia di Cagliari hanno avviato le indagini sull'episodio. (ANSA).