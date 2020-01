Influenza sbarca in Sardegna, tre casi

L'influenza è arrivata in Sardegna e i primi tre campioni positivi al virus influenzale della stagione 2019-2020 sono stati identificati nella prima settimana del nuovo anno dal laboratorio di Virologia Speciale dell'Aou di Sassari. Si tratta di due campioni identificati su due pazienti ricoverati nei reparti dell'Aou di Sassari e uno in un paziente che si trova in una struttura ospedaliera gallurese: un bambino e due adulti.

"Tutti e tre i campioni - fa sapere il laboratorio di Virologia Speciale - sono risultati positivi per il virus influenzale di tipo A sottotipo H1N1 pdm09. Al momento non sono stati identificati campioni positivi per virus influenzale di tipo A sottotipo H3N2, e di tipo B già segnalati a livello nazionale".

Il laboratorio di Virologia fa parte della struttura complessa di Microbiologia e Virologia diretta dal professor Salvatore Rubino ed è coordinato da Caterina Serra. Dal 1999 è centro certificato di riferimento per la diagnosi e la sorveglianza dell'influenza in Sardegna. Inoltre lavora in stretto collegamento con il Centro nazionale Oms influenza.

"In Sardegna - afferma Rubino - la stagione influenzale in genere inizia con un certo ritardo rispetto all'andamento nazionale. Sino a ora, a livello nazionale, la stagione influenzale è stata caratterizzata da una moderata circolazione dei virus A/H3N2, A/H1N1 pdm09 e B , come anche riportato nell'ultimo aggiornamento Influnet per sorveglianza virologica. Da noi il picco è atteso tra fine gennaio e metà febbraio".