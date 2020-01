Calcio: Junior Tim Cup prima di Cagliari-Milan

Sabato la Sardegna Arena di Cagliari aprirà le porte alla Junior Tim Cup prima di Cagliari-Milan: le squadre dell'Oratorio Medaglia Miracolosa di Cagliari e della Parrocchia San Leonardo di Villanova Monteleone (Sassari) si sfideranno in un'amichevole sotto lo sguardo dei loro beniamini e del pubblico sugli spalti.

E proprio i ragazzi dell'oratorio di Cagliari impegnati nel torneo di calcio a 7 under 14 promosso da Lega, Tim e Centro sportivo italiano hanno incontrato i loro idoli, i giocatori del Cagliari Luca Pellegrini e Giovanni Simeone. I due rossoblù hanno indossato la maglia della Junior Tim Cup con la scritta "Uno di noi" e hanno firmato la casacca e il pallone staffetta dell'iniziativa. L'entusiasmo e la passione dei piccoli calciatori della Junior Tim Cup hanno contagiato tutto l'ambiente e gli stessi campioni.

Dopo aver coinvolto, nelle precedenti edizioni, oltre 77mila ragazzi in tutta Italia, quasi 6mila oratori e fatto disputare più di 30mila partite, il progetto continua il percorso di unione tra sport di vertice e di base. Ogni settimana, infatti, i ragazzi incontrano gli ambasciatori della squadra di Serie A TIM della loro città. Nel weekend, invece, le squadre della Junior Tim Cup 2019-2020 scendono in campo negli stadi del grande calcio disputando un'amichevole durante il pre-partita dei match di Serie A TIM. Gli oratori vincitori di ciascun torneo cittadino si contenderanno il trofeo durante la fase Finale nel mese di maggio che sarà ospitata in uno dei prestigiosi stadi della Serie A.