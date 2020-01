Abbanoa: unica banca dati certificata

Dalle famiglie alle imprese, dalle seconde case alle utenze di pubblica utilità: 300 milioni di dati certificati nel nuovo sistema informativo di Abbanoa saranno ora messe a disposizione dei Comuni per aggiornare i rispettivi database, contrastare gli evasori o aiutare le famiglie in difficoltà, ma anche per consentire ai singoli clienti di gestire la propria utenza, tramite l'app e lo sportello online, con nuovi servizi all'avanguardia e accedere a tutti i documenti e le informazioni sulla propria "storia" di fruitore del servizio idrico integrato. C'è praticamente tutta la realtà sarda fotografata nel software unico "Net@ H2O" entrato ora a pieno regime dopo un lavoro di bonifica che ha portato ad avere un'unica banca dati certificata. Il sistema, dotato di controlli interni di coerenza per evitare errori, raccoglie e gestisce tutte le informazioni delle oltre 700mila utenze allacciate.

"Partendo da una semplice constatazione oggettiva - spiegano il direttore generale, Sandro Murtas, e l'amministratore unico, Abramo Garau, in una nota inviata ai sindaci - ossia dal fatto che Abbanoa e i Comuni offrono diversi servizi agli stessi cittadini e grazie alla qualità del dato che alimenta lo sviluppo del software di gestione della clientela, ora è possibile attivare una collaborazione che permetta di condividere i dati, aggiornarli costantemente, incrociarli tra loro per attività di verifica".

Inoltre c'è il rinnovo dello Sportello On Line che sta permettendo ad un numero sempre maggiore di clienti della Sardegna, di avere a disposizione sul proprio pc tutti i servizi fruibili agli sportelli. Si accede attraverso il sito istituzionale Abbanoa: una volta registrati e fatto il log in si può verificare la situazione contabile, visualizzare e scaricare le fatture, verificare le letture effettuate dai nostri operatori e caricare le autoletture, procedere al pagamento tramite carta di credito o carta prepagata.