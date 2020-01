Attentato a casa agricoltori di Carbonia

Attentato incendiario nella notte in località Is Serafinis nella frazione Cortoghiana a Carbonia. Nel mirino è finita l'abitazione di una coppia di agricoltori, marito e moglie di circa 65 anni, la casa è andata completamente distrutta. Secondo quanto accertato dai carabinieri della Compagnia di Carbonia che si stanno occupando del caso, i malviventi sono entrati in azione intorno alle 20.30. Erano in due, avevano i volti coperti.

In quel momento in casa non c'era nessuno, l'abitazione viene infatti usata come punto d'appoggio per l'azienda agricola. I due hanno frantumato il vetro di una finestra e sono entrati in casa. Una volta dentro hanno versato del liquido infiammabile nelle varie stanze e, appiccato il rogo, sono fuggiti. Le fiamme hanno velocemente avvolto ogni cosa. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Carbonia e Iglesias, quattro mezzi e 10 uomini che nel giro di breve tempo hanno domato il rogo prima che potesse propagarsi all'azienda. I carabinieri hanno recuperato i filmati delle telecamere di videosorveglianza, in cui si vedono chiaramente i due malviventi entrare in casa. L'abitazione è andata completamente distrutta. I proprietari, sentiti dai militari dell'Arma, hanno detto di non spiegarsi le ragioni del gesto.