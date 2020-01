Furto e rapina in meno 24 ore, arrestato

Nel giro di poche ore, all'inizio di dicembre, aveva prima aggredito un anziano per portagli via i 50 euro che aveva in tasca e poi rubato la borsa che un'altra persona portava con sé, ma senza usarle violenza. Al termine delle indagini condotte dalla Squadra mobile di Sassari, oggi è stata eseguita l'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Sassari nei confronti di un sassarese 37 anni, del quale sono state diffuse solo le iniziali, S.S.G..

Una volta definito l'identikit dell'autore dei due reati e avendo preso nota dei capi che indossava mentre agiva nelle vie del centro storico cittadino, gli agenti hanno studiato le immagini a circuito chiuso di alcuni sistemi di videosorveglianza installati nella zona. Una volta accertata la sua identità, è partita la caccia all'uomo, che è stato individuato nelle vie del centro storico e arrestato.