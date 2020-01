Morto Mario Biggio, cantante Banda Beni

Lutto nel mondo dello spettacolo in Sardegna. Con un post su Facebook il gruppo musicale Banda Beni annuncia la scomparsa del cantante e frontman Mario Biggio, morto la sera del 2 gennaio all'età di 69 anni. Il funerale sarà celebrato sabato 4 gennaio alle 15 nella Chiesa di San Mauro in via San Giovanni, 279 a Cagliari.

I Banda Beni, un gruppo musicale "ironico-identitario" nasce nel 1977 e incide proprio in quell'anno il primo 45 giri che contiene la canzone "Ziu Lilliccu". E nell'azienda agricola del padre di un amico di Mario viene girato quello che potrebbe essere uno dei primi videoclip realizzati in Sardegna e probabilmente in Italia: un filmato in bianco e nero, sulle note di Ziu Lilliccu. Nel 1985 il Comune di Calasetta ha conferito la cittadinanza onoraria a Mario Biggio per la storica canzone "Deu", più conosciuta come "Bella Calasetta".

Il figlio Marco, nello stesso messaggio sul social network, lo ricorda così: "Un giorno mio padre mi ha detto scherzando: 'Figlio mio, quando babbo entrerà nella bara non sarà la prima volta ma la seconda… e non è da tutti!!!'. In effetti anni fa, girarono il video del brano 'Gavino Tanduli': fu un vero e proprio corteo funebre a Stampace, assolutamente straordinario e irripetibile. Oggi, pensando a questo aneddoto, mi scappa tra le lacrime un sorriso. Ma il sorriso più bello ora è il suo, mentre può cantare la sua 'Grazias a Deus' (ultimo singolo uscito questo Natale, ndr) in Paradiso…". I Banda Beni, dal canto loro, fanno sapere che "questa canzone potrebbe non essere l'ultima ad uscire".