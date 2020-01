Fallisce assalto a Poste nel Nuorese

Assalto fallito all'alba al bancomat dell'ufficio postale di Oliena: l'allarme di sorveglianza è scattato allertando i carabinieri giunti pochi minuti dopo sul posto. Il fatto è successo intorno alle 4 quando i malviventi sono entrati in azione demolendo la parete dell'ufficio di Poste italiane servendosi della benna di un escavatore cingolato portato in paese trainato da un trattore.

Sia l'escavatore che il trattore erano stati rubati stanotte nelle campagne circostanti. Ora è caccia all'uomo: Oltre a presidiare l'intera area, i militari stanno sentendo i residenti del quartiere per raccogliere elementi utili alle indagini. Inoltre stanno visionando i filmati delle telecamere della videosorveglianza. Nel frattempo, sui mezzi utilizzati per l'assalto sono in corso i rilievi tecnici del Nucleo Investigativo di Nuoro che procedono anche al sopralluogo nell'ufficio postale per verificare se siano stati asportati oggetti o valori.