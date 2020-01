Aumentano ubriachi al volante,1200 multe

Ottocentotrenta incidenti rilevati nel 2019 dalla Polizia stradale: le croci nelle arterie sarde negli ultimi dodici mesi sono state 21. Altro dato importante: oltre il 7% degli automobilisti controllati nel fine settimana è risultato positivo al test alcolemico: 420 uomini e 56 donne. Sono state denunciate 400 persone per guida in stato di ebbrezza (+6,6% rispetto all'anno precedente) e 9 per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Sequestrati 61 veicoli. Sono alcuni dei dati emersi dal bilancio annuale della Polizia stradale.

Al di là dei weekend, l'attività di controllo delle condizioni psicofisiche dei conducenti ha riguardato 55.000 automobilisti. Multati per guida in stato di ebbrezza 1.213 conducenti e 26 per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. I documenti ritirati nel 2019 sono stati 2.940 patenti di guida e 1.980 carte di circolazione (+17%). Impiegate durante tutto l'anno 10.801 pattuglie di vigilanza. Rispetto al 2018, sono stati potenziati i servizi di controllo delle velocità: sono stati effettuati 593 servizi con misuratori (+18%). Nel corso dei servizi di vigilanza sono state contestate 33.425 infrazioni (+5%), di cui 3.247 per eccesso di velocità (+29%).

Si continua a guidare con un occhio ed un orecchio al telefonino: accertate 870 infrazioni. Nel corso di operazioni di Polizia Giudiziaria sono state tratte in arresto 4 persone e denunciate 1.138, in particolare per violazioni connesse a illeciti in materia ambientale e inerenti la circolazione stradale.