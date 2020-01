Attentato a Geco, "linciati sui social"

A meno di 24 ore dall'incendio doloso che la notte di Capodanno ha bloccato l'attività dell'azienda di fertilizzanti di Magomadas Geco srl, i lavoratori e la proprietà hanno denunciato in un post su Facebook "il vortice di minacce e linciaggio pubblico" seguito agli attacchi dell'ex deputato di Unidos Mauro Pili.

"Noi, i nostri figli e i nostri amici abbiamo dovuto leggere durante i giorni di Natale inviti a bruciare i nostri mezzi, a sparare sui nostri operai e altro ancora senza che Pili abbia mai ritenuto opportuno moderare e calmare gli animi", si legge sul social. L'azienda ribadisce che l'attività di trasformazione dei rifiuti organici in fertilizzanti per l'agricoltura viene esercitata "lecitamente, ed è non solo in regola ma anche ecologica".