Olbia, premio tappa Campionato Aquabike

(ANSA) - OLBIA, 23 DIC - La città di Olbia è stata premiata come migliore organizzatrice delle tappe del Campionato mondiale "Aquabike". Il premio è stato consegnato sabato scorso nelle mani dell'assessore comunale al Turismo e alle Attività produttive, Marco Balata, in occasione dell'ultima tappa del campionato, che si è svolta a Sharjah, negli Emirati Arabi.

Olbia ha ospitato una delle tappe del World Championship, dal 31 maggio al 2 giugno scorsi, guadagnandosi il premio di miglior organizzatrice: "Si tratta di una gratificazione importante per la comunità. La città gallurese ha dimostrato di saper accogliere eventi di grande portata, registrando un grande successo di pubblico e dal punto di vista organizzativo", commenta il sindaco, Settimo Nizzi, cui fa eco l'assessore Balata: "È stata davvero una grande emozione ritirare questo premio, che dà a tutti noi l'incentivo per continuare in questa direzione, a beneficio del turismo e del tessuto economico di Olbia".