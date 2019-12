Loddo capo provveditorato studi Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 23 DIC - Peppino Loddo è il nuovo dirigente dell'Ufficio V - Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari. Sostituisce Luca Cancelliere che ha terminato pochi giorni fa il suo incarico. La nomina è arrivata dal direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Francesco Feliziani.

"Ad entrambi, rispettivamente, va la mia riconoscenza per il lavoro prestato in tutti questi anni e per la fiducia accordatami - dice Loddo - Confesso di iniziare questo nuovo impegno con una certa preoccupazione, data la mole di funzioni e responsabilità che gravano su questa amministrazione: che tutti continuano a chiamare col vecchio e mai dimenticato bel nome di Provveditorato agli studi di Cagliari".