Il Poz firma vittoria Dinamo su Bologna

La Dinamo è "Pozzesca". La vittoria del Banco di Sardegna contro la capolista Bologna è "griffata" Gianmarco Pozzecco. Contro coach Sasha Djordjevic e l'ex Nba Milos Teodosic, il Banco ha giocato una partita perfetta. I sassaresi hanno battuto Bologna 91-77 dopo una gara condotta dall'inizio, consentendole solo di rado di rifarsi sotto grazie al suo talento. Capolista in Europa, a due punti dalla vetta in Italia, Sassari capitalizza le tre gare interne in una settimana e si prepara a concludere a Treviso e in casa con Cremona un anno straordinario, culminato col primo trofeo europeo e lo scudetto conteso a Venezia sino all'ultimo round.

"Siamo stati pazzeschi - commenta Pozzecco - I ragazzi hanno giocato una gran partita. Si sacrificano, giocano con ardore, hanno senso di squadra, vedete quel che hanno costruito loro, non ho più aggettivi per descrivere felicità e orgoglio". Coach Djordjevic dall'altra parte, non fa drammi. "Abbiamo perso con un avversario che ha qualità eccezionali, ha espresso un ottimo gioco di squadra", conferma. "Noi abbiamo iniziato camminando, non si può giocare da soli e Teodosic non sempre può vincere le partite - dice - ma la sconfitta ci sta, abbiamo perso con la seconda in classifica".

Jamel McLean è tornato nel gruppo. "Siamo orgogliosi - afferma - la nostra arma doveva essere la fisicità, ci siamo riusciti, la difesa ha fatto la differenza". Quanto a lui, la tentazione di cambiare aria e giocarsi qualche chance in Eurolega è passata. "Sono arrivato tardi, ho avuto alti e bassi e mi sono calato in un ruolo nuovo, ma la strada è quella giusta".