Sette feriti in uno scontro, 5 gravi

Incidente stradale questa notte nel quartiere Is Mirrionis a Cagliari. due auto si sono scontrate e sette persone sono state trasportate in ospedale: di queste a cinque è stato assegnato il codice rosso. L'incidente è avvenuto all'altezza di via mons. Piovella. Il forte urto è avvenuto tra una Golf condotta da un 26enne di Oristano e con a bordo altre quattro persone e una Seat Leon con alla guida una 25enne di Cagliari, con lui viaggiava anche un altro giovane.

La Golf, dopo l'impatto contro la Seat, è finita contro un palo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco. I feriti sono stati trasportati all'ospedale Brotzu, al Marino e al Santissima Trinità.