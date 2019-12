Uccise ex e ferì compagno,Pm "ergastolo"

Ergastolo per Ettore Sini, l'agente penitenziario di 49 anni di Ozieri (Sassari), che il 31 marzo scorso ha ucciso a colpi di pistola la sua ex, Romina Meloni, e ferito gravemente il suo nuovo compagno, Gabriele Fois, entrambi 49enni, nel loro appartamento a Nuoro. È la richiesta formulata dai Pm Riccardo Belfiori e Ireno Satta nel processo con rito abbreviato che si sta svolgendo davanti al gup del Tribunale barbaricino Claudio Cozzella. Sini, che era presente in aula, è accusato di omicidio volontario con l'aggravante della premeditazione e di tentato omicidio. Adesso la parola passerà alle parti civili e ai legali dell'imputato, Lorenzo Soro e Pasquale Ramazzoti.