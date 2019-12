Nuova allerta per piogge e temporali

(ANSA) - CAGLIARI, 19 DIC - Dopo le abbondanti piogge delle ultime ore, scatta una nuova allerta meteo in Sardegna per forti precipitazioni e temporali. La Protezione civile regionale, infatti, ha diramato un avviso di criticità ordinaria (codice giallo) per rischio idrogeologico dalle 15 alla mezzanotte di domani, venerdì 20 dicembre.

Si prevedono precipitazioni abbondanti in particolare nelle zone dell'Iglesiente, del Campidano, Montevecchio-Pischinappiu, Flumendosa-Flumineddu, Tirso, Gallura e Logudoro. (ANSA).