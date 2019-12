Champions Basket, Dinamo sfida i turchi

Sfida al vertice mercoledì 18 al PalaSerradimigni di Sassari dove la Dinamo affronterà alle 20,30 la squadra Turk Telekom Ankara, capolista del gruppo A di Basketball Champions League, insieme con i biancoverdi e con Manresa. Una gara presentata nella Club House societaria, dall'assistant coach Giorgio Gerosa.

"Quella con Ankara sarà una sfida tosta, difficile e fisica.

È una formazione con molto talento offensivo negli esterni, dove tutti hanno una doppia dimensione. Sarà difficile per noi tirare nell'area colorata, cosa che ci serve per trovare continuità e trovare punti all'interno con lunghi ed esterni", ha detto l'assistente di coach Pozzecco.

"Contro Ankara all'andata abbiamo tirato con percentuali basse, merito della loro difesa che ci ha portato a prendere tiri con poco ritmo, togliendoci qualità e chiudendoci il post basso - ha aggiunto Gerosa - Dovremo trovare soluzioni non per forza in contropiede ma anche in transizione, cercando di avere un ritmo di esecuzione molto alto senza focalizzarci solo su gioco di metà campo. Dovremo essere bravi a non snaturarci, restando lì e non accontentandoci delle prime occasioni di tiro".