Cagliari, sit-in Comitato Pro Monte Pino

(ANSA) - OLBIA, 17 DIC - La protesta per i ritardi nella ricostruzione della strada di Monte Pino, la provinciale 38, crollata nell'alluvione del 2013 uccidendo tre persone si sposta a Cagliari. I rappresentanti del Comitato "Pro Monte Pino" hanno manifestato davanti al Consiglio regionale per chiedere che, dopo sei anni di attesa, sia data un'accelerata alla ricostruzione dell'opera. Il Comitato sarà ricevuto anche dai vertici dell'Anas per fare il punto della situazione sul cantiere, bloccato dalla scorsa estate, dopo che la Imp Costruzioni Generali Srl di Carloforte, aggiudicataria della gara d'appalto da 5,8 milioni di euro, ha rinunciato, costringendo la stessa Anas alla rescissione del contratto per inadempienza.