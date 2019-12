Qualità della vita, Cagliari scala class

(ANSA) - MILANO, 16 DIC - Milano conferma la sua leadership e vince per il secondo anno consecutivo la Qualità della vita 2019, la graduatoria del Sole 24 Ore giunta alla trentesima edizione. L'ultima classificata, quest'anno, è Caltanissetta mentre Cagliari fa un balzo di 24 posizioni ed si piazza in 20/a posizione e al 1/o posto per "Popolazione con crediti attivi".

La Qualità della vita 2019 è una versione extra large della tradizionale indagine del quotidiano sul benessere nei territori, su base provinciale: rispetto all'anno scorso, infatti, il numero di indicatori è aumentato da 42 a 90, divisi in sei macro aree tematiche che indagano altrettante componenti dello star bene. Oristano conquista la prima posizione in tema di "Giustizia e sicurezza" ma in classifica generale è solo 65/a. Poco prima ci sono Nuoro e Sassari, rispettivamente al 57/a e al 58/a, mentre il Sud Sardegna è 77/a, ma è prima per "Rata media mensile rimborsata per finanziamenti in essere" (In questo caso Oristano 3/a, Cagliari 7/a e Nuoro 9/a).

Se si vanno ad analizzare i singoli settori, tra alcune top ten Cagliari conquista il 9/o posto per "Ambiente e servizi" e per "Cultura e Tempo libero". Oristano e il Sud Sardegna sono rispettivamente al 9/o e 10/o posto alla voce "Rata media mensile dei mutui". Sempre queste due province sono tra i primi dieci per "canoni medi di locazione": Oristano al 3/o posto e Sud Sardegna al 9/o. Nuoro è decima per "Assorbimento del settore residenziale", mentre Cagliari è settima per "Importo medio delle pensioni di vecchiaia".

Oristano è ottava per "Variazione reddito medio dei contribuenti". Per "Spesa sociale degli enti locali", Sassari è sesta a Nuoro è nona. Quest'ultima provincia è anche prima, insieme ad altre 13, per capacità di depurazione dell'acqua, mentre il Sud Sardegna è al top per "consumo di farmaci per ipertensione" (Sassati 6/a) e seconda per "Consumo di farmaci per il diabete" (Sassari 10/a). Nuoro è seconda per qualità dell'aria (Pm10) e per "Produzione di rifiuti urbani pro capite". Cagliari è Sesta per "offerta di trasporto Pubblico".(ANSA).