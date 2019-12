Calcio: Inzaghi, 8 vittorie di fila non per caso

Lazio a tre punti dalle prime. Ora i biancocelesti sono in corsa per lo scudetto. "Otto vittorie di fila non vengono per caso - ha detto Inzaghi - i ragazzi sono rimasti lucidi. Bravi. Abbiamo avuto un'occasione subito, poi hanno segnato loro. Ma siamo sempre rimasti in partita". Recupero super. "Ci stavano tutti - ha detto- abbiamo fatto gol a 7 e 27 per l'ultima sostituzione di Nainggolan". Cambi decisivi. "Tre giocatori dentro e ti danno una risposta cos ì- ha spiegato - Luis Alberto prima del gol mi aveva detto di avere qualche problema. Poi ha segnato. Caicedo? Qualcuno diceva che non era adatto al mio gioco. E invece io ho chiesto che rimanesse: è amato da tutti".

Cagliari sconfitto dopo tredici partite. "Amarezza enorme - è l'esordio in sala stampa del presidente Tommaso Giulini - giusti i sette minuti? Mi hanno spiegato che cinque interventi dei sanitari, più le sostituzioni valgono sette minuti. Così dice il regolamento: per me erano quattro-cinque minuti effettivi. Hanno segnato allo scoccare del 7 minuto e trenta. Ricordiamo che abbiamo giocato questa partita senza sei possibili titolari: alla fine abbiamo pagato". Rimpianti per i gol mancati: "Potevamo essere sul due a zero nel primo tempo - ha detto - poi abbiamo avuto tante altre occasioni. Maran ha preparato benissimo la partita. Dispiace per questo risultato: è una sconfitta immeritata. Pensiamo a sabato alla partita di Udine: non meritiamo un Natale arrabbiati. Questa squadra sta facendo cose incredibili. Faccio due nomi: Cigarini e Cacciatore, gente che ha un grande cuore".

Maran giú: "La Lazio ha tirato due volte - ha detto - ma noi abbiamo creato molto di più. Dispiace non essere riusciti a chiuderla. Alla fine eravamo in dieci perché Cacciatore non ce la faceva più. Sette minuti? Voglio vedere se tutta questa fiscalità sarà applicata sempre".