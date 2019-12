Polizia scientifica incontra studenti

Una sala della Mediateca del mediterraneo trasformata in una scena del crimine per far toccare con mano agli studenti come lavorano gli specialisti della polizia scientifica e diffondere i valori della legalità e della sicurezza. È l'obiettivo dell'incontro, organizzato dalla Questura, che si è tenuto alla Mem in via Mameli.

Ben 200 studenti di cinque istituti scolastici hanno assistito alle simulazioni preparate dalla polizia scientifica e seguito workshop, in cui venivano illustrate le tecniche di indagine e le attività che giornalmente svolgono i poliziotti quando intervengono in caso di crimini. Presente anche il Questore di Cagliari, Pierluigi D'angelo, che ha sottolineato come l'incontro sia stato importante per divulgare i valori della legalità e della sicurezza attraverso la cultura scientifica.