Lavoratori EP Produzione donano sangue

(ANSA) - SASSARI, 13 DIC - Fino alla fine dell'anno prossimo i rappresentanti di Ep Produzione e delle società che forniscono servizi alla centrale affiancheranno i volontari dell'Avis Sassari, per promuovere le donazioni nelle piazze e nei centri Avis di Sassari e della provincia. Le attività sono partite ufficialmente oggi grazie alla presenza di un'autoemoteca a Fiume Santo, a disposizione degli oltre duecento lavoratori che, su base volontaria, volessero sposare la causa. "La cura e la salute di molte persone dipendono dalla disponibilità di sangue, donare significa aver a cuore la vita e la salute di tutti - osserva Paolo Appeddu, capo centrale di Fiume Santo - La sensibilità già dimostrata in passato da chi opera a Fiume Santo è sintetizzata nell'hastag #abbicura, che caratterizza la cultura della sicurezza e della salute nella nostra azienda - prosegue - perciò siamo lieti di sostenere Avis in questo sforzo".

Come spiega Serafino Dettori, presidente dell'Avis di Sassari, "coinvolgiamo le aziende per far fronte alle necessità di sangue del territorio perché simili attività di sensibilizzazione e di reclutamento di nuovi donatori sono fondamentali". Secondo il presidente "l'iniziativa di EP Produzione e delle ditte esterne non può che essere accolta con entusiasmo, sperando che sia di esempio per altre realtà locali". Non solo. "La durata annuale del progetto mette le basi per una fidelizzazione dei donatori - conclude - necessaria per rispondere meglio alle esigenze di programmazione sanitaria e per acquisire la tanto agognata autosufficienza ematica".(ANSA).