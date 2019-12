Vela: Paoletti sarà il nuovo tattico del team di Azzurra

Svelato alla vigilia di una sessione di allenamento nelle acque di Valencia il nome del nuovo tattico di Azzurra: sarà il triestino Michele Paoletti, che ritorna a bordo di un Tp52 dopo i successi nella MedCup, in particolare nel campionato del 2005, come tattico di Mutua Madrilena.

Nato a Trieste nel 1974, Michele Paoletti ha rappresentato l'Italia ai Giochi di Sydney 2000 con il Soling assieme a Nico Celon e Dede De Luca, ha vinto il Campionato Europeo Match Race nel 2001. Ha regatato ad alto livello a bordo del Laser fino al 2003, successivamente sul Finn con il quale ha vinto due campionati nazionali ed è stato protagonista di due campagne olimpiche per Londra e Rio de Janeiro. Ha preso parte alla 32^ America's Cup di Valencia come stratega di Mascalzone Latino e nel suo lungo palmarès vanta diversi titoli Mondiali in classi d'altura, spaziando dagli IOR Quarter Ton dei primi anni Novanta fino alla vittoria nella Maxi Yacht Rolex Cup nel 2010. È uno specialista delle classi One Design, in particolare Melges e J/70, classe in cui ha vinto come tattico tre Europei incluso quello del 2019 a Malcesine. Il suo ultimo successo risale allo scorso 8 dicembre, con la vittoria nel campionato sudamericano J/70 a Punta de l'Este. Santiago Lange, tattico nelle ultime due stagioni e medaglia d'oro ai Giochi di Rio 2016 al timone del catamarano Nacra 17 assieme a Cecilia Carranza, è sceso da Azzurra per concentrarsi unicamente sulla campagna olimpica per Tokyo 2020.