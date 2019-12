Casa,aumentano canoni affitti a Cagliari

Lieve aumento dei canoni di affitto a Cagliari, leggerissima diminuzione invece a Sassari. Sono i principali risultati del report dell'ufficio studi del gruppo Tecnocasa relativi ai prezzi delle locazioni in Sardegna nel primo semestre del 2019 raffrontati rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il capoluogo dell'isola registra un aumento degli affitti dei monolocali del 2,4%, mentre il picco più alto si registra nei bivani con più 2,6%. Più contenuto il rialzo nei trivani: 0,9%. A Cagliari il canone di locazione più alto si paga al Poetto per un trivano: 850 euro al mese. A Sassari invece situazione grossomodo stabile: lieve diminuzione dei canoni per i monovani (-1,3 per cento) e per i bivani (-0,5%). La cifra più alta si paga a Sant'Orsola-storica: 650 euro.