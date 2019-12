Sardegna: 34 voli cancellati venerdì 13

Un altro venerdì nero per i trasporti aerei in Sardegna a causa dello sciopero proclamato dai sindacati dei lavoratori Alitalia e Air Italy per il 13 dicembre, a ridosso delle festività natalizie. Le conseguenze dell'astensione si faranno sentire anche giovedì 12 e sabato 14. Garantiti solo i collegamenti nelle fasce orarie protette, dalle 7 alle 14 e dalle 18 alle 21. L'ex compagnia di bandiera ha cancellato complessivamente 30 voli tra gli aeroporti di Cagliari e di Alghero e gli scali di Roma e Milano, di questi 24 nella sola giornata di venerdì. Quattro invece quelli che rimarranno a terra il 12 e due il 14.

L'elenco completo dei collegamenti sospesi in queste tre giornate è disponibile sul sito di Alitalia, con altre informazioni sul piano straordinario adottato dal vettore con l'impiego di aerei più capienti sulle rotte domestiche e internazionali per poter riprenotare i viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni.

Air Italy si è mossa per tempo: pur cancellando i quattro voli previsti nelle ore centrali della giornata del 13 da e per Olbia, fa sapere di aver già riprotetto quasi tutti i passeggeri che avevano prenotato sulle tratte cancellate. I lavoratori della compagnia sardo-qatariota aderiranno allo sciopero promuovendo anche un presidio davanti alla sede della compagnia vettore a Olbia. Protestano per il "progressivo disimpegno dell'azienda dalla Sardegna" e per rilanciare la vertenza: "La flotta sarda siamo noi", dicono replicando all'ipotesi della Regione di creare una flotta aerea regionale.