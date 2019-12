Denuncia abusi, indagato maestro ballo

Sarà interrogato nelle prossime ore l'uomo accusato dalla Procura di Sassari di atti sessuali con minore, violenza sessuale e minaccia. Algherese, 64 anni, insegnante di ballo, una settimana fa era finito agli arresti domiciliari in seguito alle indagini che i carabinieri della stazione di Alghero hanno avviato dopo aver raccolto la denuncia di una giovane che, appena diventata maggiorenne, si è presentata dai militari e ha raccontato ciò di cui era stata oggetto quando era ancora 14enne. Aveva mantenuto a lungo il silenzio per paura di non essere creduta, di essere derisa o, addirittura, di essere uccisa.

Secondo l'ipotesi degli investigatori la cui attività è coordinata dal sostituto procuratore Maria Paola Asara, la giovane donna di ballo potrebbe non essere la sua unica vittima. Difeso dall'avvocato Elias Vacca, l'uomo sarà ascoltato dal gip di Sassari.