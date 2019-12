Allerta vento e mareggiate in Sardegna

Scatta una nuova allerta meteo in Sardegna per forte vento di maestrale e mareggiate. La Protezione civile regionale ha emesso un avviso valido dalle 8 di lunedì 9 dicembre sino alle 18 di domani, martedì 10.

Si prevedono venti forti da nord-ovest su tutta l'isola, fino a burrasca sulle coste settentrionali e occidentali e in prossimità dei rilievi. "Dalla mattinata di martedì 10 dicembre - avvisa il bollettino - rotazione dei venti da nord e successiva graduale attenuazione a partire dal pomeriggio.

Mareggiate lungo le coste esposte".