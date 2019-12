Dinamo a Brindisi, Pozzecco suona carica

"Brindisi gioca un basket di grande energia e condivisione, coach Frank Vitucci, la società e i ragazzi esprimo una pallacanestro di altissimo livello, faremo in modo che le nostre caratteristiche prendano il sopravvento".È un Gianmarco Pozzecco agguerrito quello che prepara la trasferta della Dinamo Sassari Banco di Sardegna sul campo della New Basket Brindisi. Domenica alle 17 al PalaPentassuglia sarà scontro diretto tra le due squadre appaiate al secondo posto in classifica, alle spalle della Virtus Bologna.

"Sarà una partita estremamente difficile perché con Brindisi ci accoppiamo male, ma sarà un problema anche per loro - avverte il tecnico triestino - Dovremo essere bravi a fare le cose che più li mettono in difficoltà". Entrando nello specifico, "noi abbiamo un cinque vero e loro no", dice per esempio Pozzecco. Questioni tecniche a parte, "vogliamo giocare la nostra pallacanestro e cercheremo di farlo anche in questo caso".

Dopo la sconfitta interna in Champions contro i catalani di Manresa, l'allenatore biancoblu si è adirato, dicendosi infastidito dall'approccio mentale dei suoi alla partita. "Nessuno rispetta i giocatori come li rispetto io, nessuno si affeziona a loro come me, ne parlo come se fossero dei figli - dice - ma ogni tanto un padre deve anche arrabbiarsi, ma questo non significa che non continui ad amarli". Tradotto, "abbiamo la capacità di giocare una pallacanestro molto produttiva ma non abbiamo vie di mezzo - spiega - quando siamo completamente focalizzati sulla necessità di giocare insieme siamo stellari, quando non lo facciamo giochiamo peggio e abbiamo meno energia".