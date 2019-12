In casa 3,4 kg di droga, arrestato

Aveva trasformato la sua abitazione in una centrale per lo spaccio di droga, ma è stato scoperto. Un istruttore di una palestra, Giovanni Carboni, 30 anni di Cagliari, è stato arrestato dalla squadra mobile con l'accusa di detenzione e spaccio di droga. I poliziotti hanno sequestrato 1,8 chili di marijuana e 1,6 di hascisc.

Il blitz è scattato ieri in via Berna. La polizia teneva da tempo sotto controllo la casa dell'istruttore dove era stato notato uno strano via vai di persone che presumibilmente acquistavano droga. Hanno quindi proceduto alla perquisizione.

All'interno dell'abitazione i poliziotti hanno trovato i 3,4 chili di droga. Sequestrati anche 18mila euro in contanti, denaro che, secondo gli investigatori, sarebbe stato guadagnato con lo spaccio. Carboni adesso si trova in carcere a Uta.