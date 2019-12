Cardiologia Sassari, Aou rassicura

"La Cardiologia è sempre stata una struttura a direzione ospedaliera e la direzione strategica non ha adottato alcun atto che decida le sorti della struttura complessa e, di riflesso, della scuola di specializzazione". Lo dichiara il direttore generale dell'Aou di Sassari, Nicolò Orrù, replicando alle denunce e gli appelli formulati da diverse organizzazioni direttamente interessate dal rischio che l'Università perda la scuola di specializzazione di Cardiologia.

"La delibera citata più volte, la 913 del 21 novembre scorso, riguarda - spiega il dirigente - la modifica dell'atto aziendale per la trasformazione della Chirurgia vascolare da struttura a direzione universitaria a ospedaliera e dell'Otorinolaringoiatria da struttura a direzione ospedaliera a universitaria". "La situazione delle scuole di specializzazione dell'Università è sempre alla nostra attenzione - chiarisce Orrù - perché lì si formano quei medici che poi potranno essere i professionisti delle nostre strutture".

"Da parte nostra - aggiunge - c'è la massima apertura, perché è interesse di tutti che le scuole di specializzazione funzionino" e che per questo "in stretta sinergia con Università e Regione ci siamo messi a disposizione per una eventuale soluzione condivisa".