Abbanoa, restrizioni nel Sassarese

Sono in grave ritardo i lavori che l'Enas, Ente acque della Sardegna, aveva programmato per ieri lungo l'acquedotto Coghinas 2 che rifornisce di acqua grezza i potabilizzatori Abbanoa di Truncu Reale (al servizio di Sassari, Porto Torres e Stintino), Monte Agnese (Alghero) e Castelsardo.

L'intervento di riparazione sarebbe dovuto essere completato a mezzanotte, ma tutt'ora non si hanno informazioni sui tempi di conclusione. Abbanoa, che ha sollecitato l'Enas, ha informato la Prefettura e i Comuni: la ripresa della produzione di acqua potabile negli impianti per i centri interessati subirà notevoli ritardi. Per ridurre i disservizi a Sassari è stata aumentata la produzione di acqua potabile dal Bidighinzu mentre su Alghero è stata attivato il collegamento con il Cuga. Restrizioni in alcune zone di Sassari, Porto Torres e Castelsardo. Nel capoluogo del nord Sardegna è prevista l'interruzione nel Centro Storico, Monte Rosello basso, Sacro Cuore, Latte Dolce, Santa Maria di Pisa, Porcellana e Piandanna. Autobotti nelle vie Lago di Baratz a Latte Dolce (dalle 14 alle 17), via Leoncavallo a Santa Maria di Pisa (già operativo fino alle 13.30) e Porta Sant'Antonio nell'area ex Hotel (già operativo fino alle 17).

Tre autobotti per il riempimento dei serbatoi sosteranno negli ospedali. Alle 14 resteranno a secco anche le frazioni di Bancali, Caniga, Zir, Li Punti, Sant'Orsola e Ottava. Saracinesche chiuse nella notte a Luna e Sole, Prunizzedda, Carbonazzi, Monte Rosello Alto, Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Monserrato, Monte Rosello medio, Sassari 2, Badde Pedrosa, Tingari, Valle Gardona e Gioscari.

A Porto Torres centro l'erogazione sarà garantita in parte dai pozzi di Li Pidriazzi, mentreb a Serra Li Pozzi ci sarà la chiusura dell'erogazione fino al ripristino del servizio dell'Enas. Un'autobotte sosterà in Via delle Vigne all'ingresso del Campo Sportivo.

A Stintino centro chiusura dell'erogazione sino0 alle 5 di domani mattina, mentre a Pozzo di San Nicola la chiusura dell'erogazione resterà fino al ripristino del servizio, come anche a Castelsardo, dove due autobotti saranno presenti in piazza Centrale e a Lu Bagnu.