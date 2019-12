Si schianta sul guardrail e muore

(ANSA) - SASSARI, 2 DIC - Incidente mortale questa mattina sulla ex 131, nel tratto che collega Sassari con Porto Torres.

Un automobilista di 36 anni è morto dopo essersi schiantato sul guardrail. Per cause ancora da accertare, l'uomo ha perso il controllo della sua auto, che è finita fuori strada dopo l'impatto col guardrail. L'incidente è avvenuto nel tratto di strada fra Monte d'Accodi e la località Li Lioni.

Sul posto sono subito giunti i soccorsi del 118, con vigili del fuoco e Polizia stradale, ma per il 36enne non c'è stato nulla da fare. (ANSA).