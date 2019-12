Nuoro capitale fumetto con "Cada Contu"

Nuoro si candida a diventare capitale del fumetto in Sardegna: una forma d'arte per leggere e interpretare la realtà. Con questo obiettivo nasce la prima edizione di "Cada Contu", una produzione dell'Isre affidata alla direzione artistica di Manuelle Mureddu, fumettista e illustratore nuorese. Si parte con un mostra che verrà inaugurata il 6 dicembre alle 17 nelle sale del Museo del Costume, dove rimarrà fino al 29 febbraio prossimo.

In esposizione 150 tavole di una quarantina fra autori, sceneggiatori e disegnatori, che daranno voce al fumetto sardo nella sua multiformità stilistica. I lavori esposti comporranno il catalogo della mostra che sarà edito dall'Isre. "L'intento è quello di promuovere l'importanza del fumetto in Sardegna - ha spiegato Marcello Mele, dirigente dell'Isre, nella conferenza stampa di presentazione - Cada Contu è iniziato ad aprile 2019 con una residenza artistica in cui diversi autori hanno scoperto la storia nuorese. Prosegue ora con una mostra di 3 mesi e diversi eventi didattici: da una parte masterclass di scrittura e disegno destinate a professionisti e tenute da Pasquale Ruju e Silvio Camboni. Dall'altra laboratori per appassionati, curiosi e scolaresche. Il progetto rientra tra le finalità dell'ente, che ha il compito di promuovere il progresso culturale dell'Isola".

"Cada Contu è un momento di consapevolezza della realtà del fumetto e di confronto per tutti i professionisti del settore - ha sottolineato il direttore artistico Mureddu - In mostra vedremo grandi artisti affiancati da nuovi autori. Distribuiremo inoltre un albo, composto da quattro storie con differenti tratti stilistici, e realizzeremo laboratori e masterclass per rendere il tutto vivo e coinvolgente. Cada Contu, che puntiamo a far diventare un appuntamento annuale, sarà una fotografia del presente per vedere chi siamo e chi saremo nei prossimi vent'anni".