Cani in dirupo salvati da vigili fuoco

Sono finiti in un dirupo e non riuscivano in nessun modo a risalire. Cinque cani da caccia sono stati salvati a Buggerru dai vigili del fuoco del Distaccamento di Iglesias. L'episodio è avvenuto in località San Nicolò Lisandrus. La richiesta di intervento ai vigili del fuoco è arrivata in tarda mattinata e le operazioni di recupero si sono protratte per alcune ore. L'intervento non è stato facile, la zona in cui erano caduti i cani era impervia, rocciosa con una fitta macchia mediterranea. I vigili del fuoco calandosi con le corde hanno raggiunto e recuperato i cinque cani, che sono stati poi riaffidati ai rispettivi proprietari.