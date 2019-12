Cagliari-Samp spettacolo di gol, sardi vincono e tornano quarti

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - Cagliari batte Sampdoria 4-3 nel posticipo della 14ma giornata di Serie A. Alla 'Sardinia Arena' va in scane il fesrtival dello spettacolo e del gol con i blucerchiati due volte avanti (con Quagliarella, autore di una doppietta e e Ramirez) ma raggiunti dal gol di Nainggolan e dallla doppietta di Joao Pedro, prima del sigillo di Cerri al 95'. Grazie a questo successo la squadra di Maran tortna al 4/o posto in coabotazione con la Roma, a 28 punti, mentre i liguri restano in zona retrocessione. (ANSA).