Cade riparando l'antenna di casa e muore

Un elettricista di 41 anni, Davide Migliorisi, è morto a Usini, in provincia di Sassari, cadendo dal tetto della villetta di via De Martini in cui da alcuni anni si era trasferito con la moglie e la figlia. L'uomo stava riparando l'antenna sistemata sopra la casa. Da quanto riferiscono i vicini, si tratta di un'operazione che aveva effettuato già altre volte su quell'impianto che lui stesso aveva realizzato e di cui curava la manutenzione. Per cause ancora in corso di accertamento, l'elettricista ha perso l'equilibrio ed ha fatto un volo di dieci metri. Per lui non c'è stato niente da fare.