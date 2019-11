A Quartu via libera all'uso di segway

Al via a Quartu Sant'Elena la sperimentazione di alternative ad auto e moto. Monopattino e segway potranno circolare nelle zone 30, nelle strade a velocità limitata a 30 km/h e, alla velocità massima di 20 km/h, nelle piste ciclabili e ciclopedonali, utilizzando il necessario limitatore di velocità.

Sono escluse le aree e vie pedonali. "Dopo il rinnovamento in chiave green del parco auto comunale - afferma il sindaco Stefano Delunas - la prossima ulteriore fornitura di auto, anche in questo caso elettriche, da parte della Città Metropolitana, ora arriva questa sperimentazione per la micromobilità elettrica. La politica è ormai chiamata a ragionare su nuovi modelli di sviluppo, sociale, culturale ed economico, con un unico filo conduttore: l'ambiente".