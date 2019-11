A Cagliari The Movie Time Machine

Sessanta performer - tra cantanti, musicisti, attori e ballerini - per un viaggio tra musica, teatro, tecnologia, cinema e fantascienza. Dal 24 al 26 gennaio la compagnia teatrale EllioT va in scena al Conservatorio di Cagliari con il musical "The Movie Time Machine (MTM) - A cinematic musical".

La regia è di Cristina Melis e Massimiliano Defraia, batterista cagliaritano, musicista e autore anche della sceneggiatura. Uno spettacolo inedito per Cagliari: tutto ruota attorno a una macchina misteriosa, la MTM e due giovani protagonisti, Silvia e Marco, interpretati da Rebecca Anichini e Alessandro Verbicaro. Per quasi due ore il pubblico sarà trasportato tra le atmosfere fantastiche, scoppiettanti, surreali, oniriche e sospese nel tempo tra passato e futuro. Uno spettacolo multimediale, coinvolgente e con finale a sorpresa.

The Movie Time Machine - A cinematic musical è una fiaba moderna adatta a un pubblico eterogeneo e di diverse fasce di età.

Nata nel 2009 da un gruppo di musicisti e performer, la compagnia teatrale EllioT è un punto di riferimento per il musical isolano. Conta sessanta componenti tra musicisti, cantanti, attori e ballerini, dai 15 ai 45 anni. Tutti con la passione per il teatro e esperienze sui palcoscenici della Sardegna. In dieci anni di attività ha portato sui palchi importanti produzioni internazionali come Hairspray o Jesus Christ Superstar.

La prevendita dei biglietti è già iniziata (per prenotazioni 3927021807; elliotcompany@gmail.com).