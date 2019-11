Morto ex Componidori investito da auto

E' morto questa mattina all'Ospedale San Martino di Oristano, dove era stato ricoverato dopo essere stato investito da un'auto, l'ex Componidori della Sartiglia Carlo Ligas, commerciante di 52 anni. L'uomo è deceduto per le gravi ferite riportate lunedì scorso nell'incidente stradale avvenuto in via Mattei, quando una vettura lo aveva travolto mentre attraversava la strada. Stava rientrando a casa dopo aver chiuso la sua tabaccheria. Carlo Ligas era molto noto in città per essere stato Componidori della Sartiglia nel 2002.