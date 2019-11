Turni accorciati, 5 agenti nei guai

Cinque agenti di Polizia, attualmente in servizio a Sassari e Oristano, rischiano il processo con l'accusa di aver accorciato a proprio piacimento i turni di lavoro. Come riporta il quotidiano La Nuova Sardegna, a seguito dell'inchiesta della Procura di Nuoro, il pm Andrea Jacopo Ghironi ha chiesto il rinvio a giudizio per i cinque poliziotti per reati che risalgono al 2016, periodo in cui gli indagati erano in servizio nel Commissariato di Ottana (Nuoro).

Gli indagati sono: Daniele Porcu, 35 anni di Borore (Nuoro); Giacomo Forleo, 38 anni residente a Ghilarza (Oristano); Gianfranco Nurchis, 40 anni residente a Cuglieri (Oristano); Stefano Deidda, 41 anni di Zerfaliu (Oristano); Sebastiano Orani, sassarese di 36 anni residente a Ottana (Nuoro). Secondo l'accusa i cinque, in momenti differenti, avrebbero violato gli ordini e contravvenuto alle disposizioni sugli orari di lavoro.

Inoltre avrebbero falsificato i documenti in cui attestavano la loro regolare presenza al lavoro.