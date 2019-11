Capodanno Alghero,Roy Paci ed Emis Killa

Alghero cala il tris. Roy Paci con Aretuska, Emis Killa e i dj del palinsesto radiofonico di m2o sono i protagonisti della 24/a edizione di Cap d'Any, il più longevo evento di piazza in Sardegna per l'ultima notte dell'anno. L'annuncio è stato fatto durante la presentazione di "Més que un mes", il cartellone di appuntamenti che accenderà la Riviera del corallo dal 5 dicembre al 12 gennaio. "È stata una corsa contro il tempo e con risorse inferiori al recente passato", commenta il sindaco di Alghero, Mario Conoci. "Oltre un mese di eventi costa alle casse comunali meno di 200mila euro, meno della due giorni di Cap d'Any 2018 - rivendica - e il programma non è certo inferiore alla tradizione e alle attese".

"Cercavamo un artista che attirasse i giovani e i turisti, dopo un'indagine abbiamo scelto Emis Killa", spiega il presidente della Fondazione Alghero, Andrea Delogu. Oltre a lui Roy Paci con Aretuska, trombettista e icona del pop alternativo italiano. "Nel resto del mese "c'è di tutto, dalla musica al teatro, dall'arte performativa agli appuntamenti enogastronomici e a quelli per i bambini", assicura l'assessore comunale del Turismo, Marco Di Gangi."Per i 25 anni di Cap d'Any potremmo rivedere la formula inventata da noi - aggiunge - per essere innovativi proprio come nel 1995".

Villaggio di Natale, parco divertimenti, luminarie, arredi urbani e fuochi d'artificio, 52 eventi musicali, 13 teatrali, performance, festival, cibo, vino, birra, incontri, dibattiti, mostre e reading rientrano nel mede di eventi. "Abbiamo corso e abbiamo fatto un ottimo lavoro", assicura Conoci. "Merito del supporto di operatori culturali e commerciali, con gli artisti algheresi protagonisti", aggiunge Delogu. "Sperimentiamo una comunicazione integrata - chiude Di Gangi - col supporto delle organizzazioni di rappresentanza degli operatori turistici".