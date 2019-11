Violenza donne,luce rossa Ateneo Sassari

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, l'Università di Sassari, con il Rettore Massimo Carpinelli aderisce alla sensibilizzazione per l'eliminazione della violenza contro le donne.

L'Ateneo partecipa con due gesti simbolici. Una finestra con una luce rossa che rimarrà sempre accesa sino al 25 novembre e due sedie trasparenti vuote, collocate nell'atrio dell'Università, che sono riservate alle donne vittime di violenza.

Dal 3 dicembre poi, con un evento collegato alla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne e organizzato dal Centro Studi di Genere di Ateneo A.R.G.IN.O. (Advanced Research on Gender INequalities and Opportunities) diretto da Maria Lucia Piga, si dà il via a un ciclo di incontri intitolato "Conoscere la violenza di genere per prevenirla".