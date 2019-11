Violenza donne:Carta Etica contro discriminazioni

Un impegno in cinque punti per rispettare le identità di genere. In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne la Carta Etica contro ogni discriminazione sessuale è stata sottoscritta dal Comune di Pula. Sarà poi presentata in due appuntamenti: il 26 novembre, alle 17, nello spazio Search, a Cagliari, il giorno dopo sarà la volta ancora di Pula, a casa Frau in occasione del convegno "La violenza sulle donne, la violenza delle parole" con interventi, tra le altre della Sindaca Carla Medau, Susi Ronchi, coordinatrice di Giulia Sardegna e il linguista Massimo Arcangeli. E' lui l'ideatore della Carta Etica associata a una campagna che da diversi mesi sta proponendo in giro per l'Italia per chiedere alle amministrazioni comunali di sottoscriverla.

Come hanno già fatto Napoli, Ricadi, San Severo e ora Pula.

"La Carta etica si rivolge a tutti ma principalmente alle amministrazioni, editori, politici, formatori. Tantissimi cittadini hanno risposto alla nostra sollecitazione. Puntiamo a far sì che la Carta Etica possa diventare uno strumento reale, funzionale, anche una base di partenza, per cominciare a parlare di rispetto per le persone al di là della loro identità di genere", ha spiegato all'ANSA Massimo Arcangeli.

La sindaca Carla Medau ha voluto rimarcare che "il Comune di Pula, da sempre attento alle tematiche di genere, non poteva che sottoscrivere uno strumento prezioso e più che mai necessario.

Valori universali che devono appartenere al patrimonio etico e civile di ciascuno di noi".

Quello di Cagliari è il secondo degli incontri promossi da Giulia giornaliste Sardegna all'interno del programma Feminas del Comune di Cagliari, in occasione del 25 novembre. Un lavoro di squadra con altre associazioni, che hanno scelto di sostenere la Carta Etica contro ogni discriminazione sessuale: Omofobi del mio Stivale, Domino Onlus (Centro studi, ricerca e intervento su violenza e disagio relazionale), associazione culturale Jaresa.

"E' la condivisione di uno strumento prezioso e necessario", ha sottolineato Marzia Cilloccu (Jaresa).