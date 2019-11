Violenza donne: giornalisti in campo, le insidie dei titoli

La lotta alla violenza contro le donne passa anche attraverso i titoli. Dei giornali, dei tg, dei radiogiornali e delle testate online. Giulia giornaliste Sardegna, l'Ordine regionale dei giornalisti, in collaborazione con la Facoltà di Studi Umanistici, dipartimento di pedagogia, psicologia, filosofia dell'Università di Cagliari, organizzano il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale cper l'eliminazione della violenza contro le donne, un corso di formazione (e informazione) "Fare i titoli: le parole giuste per dirlo". Il seminario si terrà nell'Aula Motzo del polo di Sa Duchessa, a Cagliari, e per la sua complessità si sviluppa per tutta la giornata, alla mattina le relazioni e al pomeriggio i laboratori.

È prevista la partecipazione straordinaria delle due artiste della compagnia Lucido Sottile, Michela Sale Musio e Tiziana Troja, protagoniste della pièce teatrale sui temi della parità di genere "La conosci Giulia?". L'obiettivo del corso è quello di aprire una riflessione sulle modalità di composizione di titoli e occhielli, in particolare collegati ad una narrazione su temi sensibili come minori, migranti, Lgbt, violenza di genere, femminicidi, discriminazioni, abusi. Da una parte c'è l'esigenza di catturare il lettore, dall'altra la necessità di evitare le trappole del sensazionalismo, dei pregiudizi, degli stereotipi, della superficialità e del sessismo.

Le relazioni saranno svolte da Elisabetta Gola, docente di semiotica dei media, Marina Cosi, vicepresidente nazionale di Giulia Giornaliste, Roberta Celot, responsabile di Ansa Sardegna e vicecoordinatrice di Giulia Sardegna, Massimo Arcangeli, docente di linguistica, Cristina Cabras, docente di psicologia sociale. In collegamento da Firenze la direttrice de La Nazione Agnese Pini. Coordinano Daniela Pinna (Unione Sarda) e Alessandra Sallemi (La Nuova Sardegna). In apertura i saluti della rettrice Maria Del Zompo e della presidente della Facoltà di studi umanistici Rossana Martorelli, dei presidenti di Ordine e Assostampa, Francesco Birocchi e Celestino Tabasso, e della coordinatrice di Giulia Sardegna Susi Ronchi.