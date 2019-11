Fiammata dopo fuga gas, studente ferito

Uno studente universitario di nazionalità straniera, domiciliato a Sassari col programma Erasmus di mobilità studentesca, è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale Santissima Annunziata dopo essere stato investito da una fiammata sprigionata dalla cucina dell'appartamento in cui vive, in largo Monache Cappuccine, nel centro storico del capoluogo sassarese. A causare la fuga di gas e la fiammata sarebbe stato il malfunzionamento del cucinino. Sulle cause dell'incidente sono in corso gli accertamenti dei vigili del fuoco, intervenuti insieme al 118 e alla polizia locale.