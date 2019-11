A Olbia Black Friday saprà di cioccolato

A Olbia il Black Friday saprà di cioccolato. Tra corso Umberto I e piazza Regina Margherita, cuore del centro cittadino, dal 29 novembre all'1 dicembre andrà in scena la terza edizione di Chocomoments, la grande festa del cioccolato artigianale. L'inaugurazione coinciderà con la data tanto attesa dai consumatori di tutto il mondo per acquistare prodotti di ogni genere a prezzi scontati, che a Olbia è sostenuta da Confcommercio Nord Sardegna e IoCentro, l'associazione dei commercianti della zona.

Nell'idea del Comune di Olbia, che organizza l'evento insieme a Chocomoments, la concomitanza dovrà servire a dare ulteriore supporto al commercio cittadino e alle attività che gravitano attorno allo spazio che ospiterà la kermesse dei maestri cioccolattieri. A confermarlo è l'assessora alla Cultura, Sabrina Serra. "Abbiamo pensato a questa manifestazione durante il black friday per costruire insieme agli operatori un evento ancora più attraente", spiega. Chocomoments è una manifestazione itinerante dal format ormai consolidato, che porta nelle piazze l'arte dei maestri cioccolatieri e la cultura del cioccolato artigianale. Una vera festa, con un ricco programma di appuntamenti e una vasta gamma di artigiani che proporrà le proprie creazioni.

Per l'occasione verrà allestita l'area didattica "La fabbrica del cioccolato", una sorta di laboratorio virtuale dove verrà mostrata la lavorazione partendo dalle fave di cacao fino ad arrivare al cioccolatino finito. Nella fabbrica ci saranno diversi percorsi come laboratori per bambini, lezioni per i più grandi e degustazioni con prodotti tipici del territorio. Sarà inoltre realizzata la "pralina di Olbia", realizzata con un prodotto della tradizione locale.