Video band inglese girato a Cagliari

Già oltre settemila visualizzazioni per il video girato tra Castello e Villanova dagli inglesi Wythe Horses, una delle band sbarcate a Cagliari con la crociera della musica, il viaggio dalla Spagna alla Sardegna con concerti a bordo.

Un filmato che promuove i pezzi del gruppo. Ma che diventa uno spot per Cagliari soprattutto nel mercato inglese. Gruppi di culto, dal punk dei Buzzcoks all'indie folk dei Belle and Sebastien. Uno di questi gruppi, i Wythe Horses, gira per la città. E ci mette poco a capire che Cagliari può essere lo scenario ideale per un video musicale. Detto fatto: i componenti della band prendono strumenti e videocamera. E girano per Castello e Villanova. Girano anche un filmato con due pezzi, incantevoli: una è una cover di un brano famosissimo dei Belle and Sebastien. Un tour che parte dalla scalinata del Bastione in una giornata estiva piena di luce. E ne viene fuori una cartolina animata di Cagliari che sta già facendo il giro del mondo.

Una promozione "gratis" soprattutto nel Regno Unito. I musicisti passeggiano, suonano e cantano per il quartiere più alto di Cagliari passando tra stradine, tunnel e affacciandosi sulla città davanti alla piazzetta ora deificata all'artista Maria Lai. Poi la discesa a Villanova in mezzo alle case del rione che un tempo era all'ingresso della città. Piante e fiori che ornano i portoni delle abitazioni diventano lo sfondo del video.

E dai balconi spuntano i cagliaritani incuriositi, qualcuno in canottiera, altri a petto nudo. Un pubblico improvvisato che diventa protagonista perché in qualche modo impreziosisce il racconto della città. E alla fine, da finestre e verande, scoppia un caloroso applauso.