Marco Carta,giudice'prove insufficienti'

E' "insufficiente e contraddittoria" la prova che Marco Carta abbia concorso nel furto di 6 magliette, lo scorso 31 maggio alla Rinascente, di Milano. Lo scrive il giudice Stefano Caramellino, nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 31 ottobre nel processo abbreviato ha assolto "per non avere commesso il fatto" il cantante dall'accusa di avere rubato 6 magliette, lo scorso maggio alla Rinascente di Milano. Secondo il giudice "l'ipotesi ricostruttiva alternativa" della difesa invece "è confortata da 'elementi di conferma'". "Il movente dichiarato da Fabiana Muscas (l'amica che accompagnò il cantante a fare shopping nel grande magazzino milanese), consistente nel volere fare un regalo di compleanno a sorpresa a Marco Carta, corrisponde a una eventualità non certo remota né congetturale, bensì oggettivamente riscontrata nel caso concreto poiché coerente con l'effettiva data di compleanno di Marco Carta, dieci giorni prima del fatto". Si legge nelle motivazioni della sentenza.